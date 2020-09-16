蘋果於台灣時間今(16)日淩晨舉辦線上新品發表會，正式推出新一代的Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、iPad Air 4及iPad 8。蘋果新一代的Apple Watch智慧錶，首度採用聚酯錶帶，而台廠力麗(1444)為環保聚酯紗線供應鏈，早盤股價反彈逾3個百分點。

力麗自今年9月1日起成立了「電子材料事業處」，其發言人陳漢卿表示，目前力麗和台灣的電子大廠都有接觸，台廠也希能提供更多的設計理念給國際品牌廠。

力麗和電子產品的接觸，除了Apple Watch錶帶外，還有HOME POD智慧音箱最外層3D網布及連接線等。HomePod最外層3D網布，採用力麗的專利環保聚酯紗線、原抽色紗「Ecoya」織成；而Apple Watch錶帶也是在環保的概念下使用「Ecoya」環保紗。上一代Apple Watch錶帶使用尼龍線，但因無法回收以及色牢度差，因此新一代的Apple Watch錶帶選用了有具環保意識的專利環保聚酯紗線。

全球市場研究機構TrendForce最新預測，2020年全球智慧手錶出貨量約7990萬支，年成長31.9%。2020年Apple Watch出貨量約2770萬支，年成長3.7%。

據了解，力麗新成立的「電子材料事業處」，目前已和國內外的電子大廠接洽，包括廣達(2382)、群創(3481)、台達電(2308)和立訊等。展望今年第四季，力麗預估毛利率在產品組合結構調整下，可望向上提升，至於營收則和首季持平。

(時報資訊)