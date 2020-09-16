郁方結褵14年的珠寶小開老公陳昱羲，向以愛家愛老婆小孩著稱，不料卻被《鏡週刊》拍到疑似曖昧貼身特助及名媛錢德月，且醉倒大街睡成「大字型」。陳昱羲特別親上火線寫了近800長文回應，除了說明特助只是個能力很強的同事，他對於所有一起用餐的親戚家人、女性朋友都會開車或請司機送人回家，「因為這是禮貌，朋友也會以同樣的方式照顧我」。

他也對自己醉倒仆街醜態表示「非常慚愧，鄭重跟大家道歉道歉再道歉，真的又醜又老肚子又大睡姿不優雅」，強調不能幫自己喝醉找藉口，「自制力太差太嗨，自以為還是二十年前一樣年輕的亂喝」，並自爆這半年喝到睡著快三十次了，「這次的鏡週刊是給我警訊，在此謝過」。

陳昱羲聲明全文：

謝謝關心

整個業界都知道，我的特助是個能力很強的同事，我三個公司的大小事都是她在處理細節，所以我才能過稍微放鬆的日子。九月一日起三個高階主管新報到，都由她在做密集的員工訓練及公司歷史簡介，我們忙整天沒吃才會去便利商店吃沙拉，喝一杯啤酒是要她舒緩一下整天的神經緊繃。我跟特助在福華那天更清楚了，也是店裡從早客戶不斷忙到五點多，胃酸過多中飯都沒時間吃，臨時找離店裡最近差一個門號的福華飯店走過去吃簡餐。大家看那些的照片都在便利商店（誰在便利店浪漫），已經是很辛苦了。

唯一特例的就是九月九號特助已經訓練新同事一週了，要跟我報告三個主管對公司適應的進度跟程度的優劣，我想簡單就好，找了一間離家近的，窗明几淨外面看完全穿透的天津街小吃，怕人知道我怎麼會找這種開放的店？拍攝的記者們都在旁邊，我們全程講公事拿公司檔案在手機上討論，每個特助的表情都是快累死了。除了某天公司發生一件趣事，我們下樓笑著去全家便利商店吃中飯，我聚會的每個場所都沒有助理一起用晚餐，週刊寫出來的方式好像她在場一起豪飲。

另外澄清一下，我對於所有跟我用餐的親戚家人女性朋友都會開車或請司機送人回家因為這是禮貌，朋友也會以同樣的方式照顧我。好友錢德月來我店裡介紹客戶給我，她目前沒有司機，請問要回家我是不是禮貌該送一下？送朋友同事甚至是重要客戶難道不是種禮儀嗎？

朋友過生日在日本料理店鰭72慶祝，大家都很開心喝多，壽星Demi Chu開心地勾一下手一起上車，我們跟朋友不是都這樣？更不用說她丈夫也是我好友蔡坤龍兄就在我們旁邊，從頭到尾一起聊天喝到鏘。

至於仆街醜態我非常慚愧鄭重跟大家道歉道歉再道歉，真的又醜又老肚子又大睡姿不優雅。我不能幫自己喝醉找藉口，自制力太差太嗨，自以為還是二十年前一樣年輕的亂喝，這半年喝到睡著快三十次了，這次的鏡週刊是給我警訊，在此謝過。

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(中時 )