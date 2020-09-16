今年教師節前，學校老師收到最驚嚇的大禮！教育部於8月3日函頒新修訂的「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，明令除有特殊情形下，下課禁止管教學生，此新規引起基層老師一片譁然，甚至砲轟太離譜。由於所謂的特殊情形難界定，未來教師如何管教學生，恐會出現動輒得咎的現象。對此，不少網友也憂心哀嘆，中華民國沒有未來了！慘！真慘！

根據教育部這項新規定，有幾個重點不同於往，「學生對於教師之處罰措施提出異議，教師應調整或停止」、「除有特殊情形外，教師不得於學生下課時間實施管教措施」，未來基層教師要如何管教學生，恐會面臨「違法處罰的大海嘯」。

一位已退休但仍回小學代課的老師表示，聽到這消息很驚愕，她認為，學生的狀況很多，碰到搗蛋學生不利用下課時間處理，下堂課會受到影響，最後反而是學生受害，這規定等於剝奪老師管教權。她語重心長地說，下課才是最重要的教育時間，「上課是經師，下課是人師」，有心的老師會覺得教育部的作法很離譜，她坦言，下課禁止管教學生，以後老師沒臉領導師費了。

對於教育部函頒的管教學生新辦法，網友紛紛留言痛批，「訂這個規定出來的，生孩子沒屁眼！」、「老師以後都不要管教學生好了，學生管不動，到時就叫家長自己去找教育部」、「懂不懂什麼叫教育？要教！要教！要教！」、「送給全台教師節的賀禮。各位年輕父母，自己生的自己教育。台灣政府給你們的賀禮。恭喜，恭喜。」、「打架要下課才打！」、「這國家由魔鬼完全把持橫行，已經走火入魔了」。

(中時新聞網)