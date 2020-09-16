新冠肺炎在全球肆虐，全球疫苗開發工程尚處於試驗階段，為有效防止疫情蔓延，長庚大學經過新興病毒感染研究中心團隊的測試與努力，耗時3個月，成功研發出「新冠病毒中和抗體效價檢測套組」，只要透過中和抗體與特定蛋白質的結合，經2、3個小時，即可快速得知體內是否具有抗病毒的中和抗體。

新冠肺炎疫情從去年12月爆發至今，全球已超過2694萬人染疫，台灣在近9萬件的通報案例中，也有493位確診案例。

為遏止病毒蔓延，各國紛紛投入病毒疫苗研發，但過程不易，依照世衛組織在8月初所公布的疫苗開發訊息指出，新冠疫苗開發在測試上複雜艱辛，全球目前約有165種疫苗處於試驗階段，雖已有6種處於3期，但經抗體效價檢測正常情況下，還需經過3期試驗及一系列的審批過程才能批准上市，因此，如何在疫苗研發階段，提供快速抗體效價的檢測技術是非常重要的。

長庚大學加入科技部「國際產學聯盟」，並與台塑生醫進行技轉合作，由施信如率領團隊，自實驗室分析百例陽性及陰性血清，並結合AI人工智慧技術，成功研發出「新冠病毒中和抗體效價檢測套組」，檢測時間自5到7天縮短至2到3小時。

施信如表示，這次是獲得科技部特色領域研究中心防疫科學研究中心計畫的支持，完成開發「新冠病毒中和抗體效價檢測套組」，不需利用活體病毒的檢測，就可推估體內中和抗體的效價，不但可提高整體檢測的安全性，也可用於提升新冠疫苗的開發速度。

台灣現行的新型冠狀病毒中和抗體檢測方式，是透過病毒感染細胞後與血清樣本結合後，觀察是否可以抑制病毒感染細胞，可確認血清中是否有中和抗體存在，但培養活病毒只能在生物安全第三級實驗室(BL3)才能執行，整體檢測程序時間較長且價格昂貴，無法應用於大量篩選樣本上,故在執行上有相當的困難度，長庚大學新開發的「新冠病毒中和抗體效價檢測套組」在一般實驗室即可操作,檢測時間短，對於篩選有效疫苗進度上有明顯助益。

長庚大學表示，希望透過國內檢驗試劑生產廠商專業行銷，將這個好消息傳遞於全球，幫助各國降低相關疫苗與抗體藥物的開發時間與成本，有效提前過制疫情的再擴散。此套組用於已開放邊境之國家，未來亦可做為「免疫護照」的測試方法，提高檢測體內中和抗體的能量與速度，替人體健康的把關。

(旺報 )