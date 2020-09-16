美國被WTO(世界貿易組織)裁定對大陸關稅戰違規，總統川普(Donald Trump)強硬回擊，事實上他也是會怕到處樹敵的。美國8月16日宣布對加拿大鋁產品從零關稅加徵10%關稅，但加拿大內閣9月14日閣議討論報復措施，15日要宣布前幾小時，美國通知加拿大加徵關稅，讓雙方爭端落幕，針對加拿大鋁產品總共只收了1個月關稅。

加拿大準備報復措施也是回徵關稅，副總理方瑞蘭(Christina Freeland)、華裔國際發展部長伍鳳儀(Mary Ng)在記者會還相當顧及美方顏面，表示由於美國貿易代表辦公室已經降低對加拿大鋁產品所加徵10%關稅，所以加方也不會有報復性關稅，而不是說美國直接取消加徵。

美國8月16日以加拿大鋁產品「對國家安全構成威脅」為由，宣布加徵關稅，加拿大雖表不滿與反對，但一直未公布具體反擊作法，不過14日閣議開始討論後，美國態度迅速轉變。另據加拿大媒體報導，美國雖然取消對該國鋁製品加徵關稅，但仍要求降低對美出口數量。

(中時新聞網)