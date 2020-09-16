大陸黑龍江省社會科學院東北亞研究所所長、研究員笪志剛16日在陸媒《環球時報》撰文指出，菅義偉被任命為日本第99任首相，履新此刻，正是中日深化疫情合作、鞏固經貿優勢、堅持多邊主義，宣導和平外交的機遇之時，只要雙方都帶著善意和誠意嘗試溝通協調，矢志續寫友好，在菅義偉任內，中日關係「奪得千峰翠色來」值得期待。

笪志剛表示，菅義偉成為日本政壇在海部俊樹之後，時隔31年，再次出現的平民首相，在處理內政事務上會相對得心應手，但是處理外交事務能力令不少人存疑。尤其是，在中美關係博弈日趨激烈的背景下，菅義偉如何在深化日美關係的同時穩定中日關係，並非易事。

笪志剛看來，作為延續安倍路線的新任首相，菅義偉的外交既不是推倒安倍積極和平主義外交另搞一套，也不是安倍俯瞰地球儀外交的直接翻版。作為新首相，菅義偉會在安倍勾勒的外交底版上留下自己特色。因此，他在處理今後的中日關係時，以下幾個關鍵字會比較突出：

一是穩定優先。對於菅義偉而言，非常時期出任首相，「穩」字當頭。最大限度繼承安倍周邊外交和大國外交的長處，放大安倍積澱的對華外交正面遺產並推陳出新，應是菅義偉處理對華關係的基本考量。菅義偉近日也強調了與中韓等亞洲國家溝通的必要性和戰略意義，對此，周邊國家抱有期待。

二是務實開路。秋田縣雪國村落成長、在東京勤工儉學支撐學業的底層人生軌跡，讓菅義偉形成了隱忍不屈的個性。在處理對華關係上，既要實話實說地堅持維護日本在外交等領域的國家利益，還要審時度勢不失靈活地維護改善的基調，這註定了菅義偉的對華外交恐將延續類似安倍一樣的兩面性，競選期間菅義偉釋放的一些對華的擔憂就是上述兩面心態的體現。

三是特色打造。本屆政府的目標是成為實幹的內閣。戰後中日關係曲折前行，走到今天不容易。特別是2012年前後兩國關係因釣魚台群島問題走向低谷，政府交往、企業合作、民間交流都受到很大影響。2018年安倍首相訪華後兩國關係轉暖並快速發展，現在這種氛圍還在持續。作為一屆希望幹實事的內閣自然願意把它打造成菅式外交的最大特色招牌和潛在優勢資源，畢竟搞好對華外交是日本歷屆內閣既看重、又希望，但又糾結的事情。

笪志剛表示，疫情下中日受域外因素影響出現一些分歧乃至摩擦，但這些過去也不同程度發生過，只是雙邊關係磨合過程中的小插曲。對此，相信在菅義偉開啟新希望、打造對華特色外交推動下，依託兩國有識之士的睿智，有充分的能力去化解它。

(中時 )