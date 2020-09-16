劉坤億臉書留言。(蔡依珍攝)

網紅「蔡阿嘎」幫兒子慶生爭議未歇，桃捷公司董座劉坤億13日深夜在臉書發文「真相只有一個」，批議員詮釋角度造成大眾誤解，16日又在議會缺席再度引爆議員怒火，痛批藐視議會，便宜行事違反採購法還藉口一堆，把桃捷變董事長制，也諷刺劉的計價方式會害蔡阿嘎被國稅局查稅，要求他到議會道歉，也呼籲市長鄭文燦不要光做總統夢全台趴趴走，後院著火都不顧。

劉勝全跟市長鄭文燦講述。(蔡依珍攝)

YouTuber「蔡阿嘎」在桃捷A2三重站打造兒子「蔡桃貴」主題車站慶生，桃園市議員質疑桃捷「割地賠款」免費放送790萬的廣告牆面。劉坤億13日深夜在個人臉書公開發文駁斥「割地賠款」、「圖利」和「開後門」說，直指：「遺憾的是，議會工作報告時，部分議員的理解方式和詮釋角度，可能造成市民大眾的誤解。」獲得近2000人按讚、125次分享，就連「蔡阿嘎」也轉發貼文。

劉坤億臉書發文。(蔡依珍攝)

劉坤億臉書發文。(蔡依珍攝)

「膨風水蛙殺無肉！」議員劉勝全痛批劉在工作報告現場解釋不清甚至無法答覆，對工作內容也不甚了解，事情發生就回到臉書、訴諸網路，拉大家一起陪葬，確保自己官位，作法粗糙，強調若真的沒問題，為何負評如潮，為何不全面擴及到其他站區施作？

劉坤億臉書發文。(蔡依珍攝)

劉坤億臉書發文。(蔡依珍攝)

劉勝全說，劉的發文引來局處同仁和好友護航，諷刺「小時不讀書長大當議員」、「桃園市議會需要個別教育」，他當場點名留言「總是有人看不見顯而易見的事，而且看不見自己的看不見」的法制處長周春櫻，要求查清桃捷有無違反採購法規定。

「劉坤億真的不適任！」劉勝全和黃婉如不滿質詢時間請劉到議會備詢，孰料出現的竟是總經理蒲鶴章，痛斥劉藐視議會、規避監督，始作俑者卻找無辜的人來承擔一切，做大自己，把桃捷從總經理制變董事長制，桃捷宛如大清帝國、劉自己當皇帝，強烈要求道歉，強調議會是民主聖堂，什麼事都可以說清楚。

「市長行事也依採購法，不敢便宜行事！」劉勝全呼籲市長鄭文燦不要只有總統夢，頻頻往中南部跑，後院著火也要顧，也要求市府團隊不要再「自爆」，直言劉就是便宜行事違反《採購法》，強調「互惠」方案很難認定，也該要有評比機制而非指定機制，希望回歸營運面，眼見桃捷年底即將虧損超過1億元，希望桃捷好好加油。

劉勝全也拿出桃捷解釋至今已獲得蔡阿嘎「互惠回饋」的計算方法，蔡阿嘎一篇臉書貼文價值25萬、36則貼文價值約900萬，影片價值每支120萬、5支影片價值約為600萬，妻子「二伯」6篇貼文、每篇5萬至15萬不等，合計約為55萬，總計5支影片、42篇貼文共1555萬元，諷刺劉坤億會害蔡阿嘎被國稅局查，平均1個月個人就大賺2400萬。

劉坤億解釋，桃捷要打造親子主題車站，若採取「招商」要向廠商收取租金費用，但A2三重站去年日均運量3千多人次，疫情後掉到不到2千人次，會有廠商願意付租金進場嗎？同仁努力3年還在等待有興趣的廠商。若採取「採購」的方式，更要付給廠商費用，他也不會同意。

劉坤億還提到7／18日截至8／25日則已提供數位媒體價值達1555萬元的廣告效益，另外7／18日至7／21日展覽開幕記者會期間，包括電視、報紙、電子報等主流媒體，共50篇新聞露出，PR價值超過百萬元，日平均運量也增加近千人次，保守估計截至8月底增加近200萬元票箱收入。

劉坤億說，桃捷公司獲得的廣告行銷效益和實際營收，都比預期的好，強調樂於「開前門」歡迎所有的Youtuber（網紅）和數位媒體、社群網路平台，主動提案和桃捷公司合作。

(中時 )