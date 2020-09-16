霧峰區峰堤路護欄距橋底約有3樓高。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

吳男站在霧峰區峰堤路護欄上，搖搖晃晃，千鈞一髮中，霧峰員警以迅雷不及掩耳之速，衝上前一把就將吳男拉了下來。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

中市警局霧峰分局霧峰派出所員警，將吳男拉下護欄，並陪同戒護就醫。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

因工傷意外，心情不佳，48歲吳姓男子，日前酒醉後，辱罵計程車司機遭拒載，中市警局霧峰分局霧峰派出所員警據報到場，發現情緒激動的吳男站在峰堤路旁護欄上，有輕生意圖，員警一邊安撫，一邊請他家人與他溝通，待稍稍放鬆之際，一把將他拉了下來，順利解救了一條寶貴生命。

霧峰派出所警員林潔恩、吳梓楠，11日深夜巡邏時，接獲110報案，指一名男子因酒醉辱罵計程車司機遭拒載，警方到場後，司機表示不提告訴，就離去，留下酒醉的客人，原來在工地工作的吳男，上個月因工傷，腰部受傷，與雇主有糾紛，情緒非常激動，有強烈輕生念頭，吳男站在離地約有3層樓高的霧峰區峰堤路旁護欄上，揚言要往下跳，了結生命。

站在護欄上的吳男，因酒醉身體搖搖晃晃，十分驚險，員警一邊耐心的吳男溝通，一邊聯繫救護車及家屬到場，雙方僵持了一小時，隨後備勤警員林昇宏也趕到幫忙，分工聯絡家屬，希望由家人對談，能放鬆他的情緒。

就在吳男聽到姊姊從電話那頭轉來的聲音後，情緒潰堤，放聲大哭，不料吳男因而身體失去平衡，千鈞一髮中，員警以迅雷不及掩耳之速，衝上前一把就將吳男拉了下來，並偕同救護車將其送往亞大醫院，驚險中阻止了憾事發生。

霧峰分局分局長陳家銘表示，自殺不能解決問題，卻留給家人無比傷痛，呼籲大家珍惜生命，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路，若有需要可撥打安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)／張老師專線：1980／生命線協談專線：1995。

(中時 )