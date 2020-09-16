央視《海峽兩岸》節目主持人李紅的「求和說」導致國民黨取消出席海峽論壇，大陸國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會上回應，不要把主持人的個人言論無限放大、上綱上線，而且「事情發生以來，島內有人挑撥離間，有人借題發揮，有人幸災樂禍，有人推波助瀾，他們誰道過歉？」

國民黨日前決定取消組團參加本屆海峽論壇，王金平也表示不會以個人身份參加，成為今天國台辦例行記者會的焦點。

本報記者提問，「國台辦在這過程中曾積極的採取補救措施，發出新聞稿，歡迎王金平率團訪問大陸，希望把傷害降到最低。但是央視央視歸中宣部管轄，央視不讓李紅出面道歉，彌補她自己捅出的簍子。這是否意味著，大陸在對台工作當中，出現多頭馬車的情況，而現在是鷹派在主導局勢？」

馬曉光表示，「我要正式澄清，不存在你所說的大陸對台工作出現『多頭馬車』、『鷹派』主導的情況。在對台大政方針上，大陸上上下下態度一致。我們有誠意和善意，但做事也有原則。」

本報記者追問，「眾所周知，國民黨取消參加海峽論壇，央視主持人李紅的「求和說」是整個事件的導火索，不管在台灣或是在大陸，對國民黨的形象傷害都很大。國民黨要的其實也不多，要的不是其他單位出來當替罪羊，幫忙頂罪，就只是央視主持人李紅出面道歉而已，為什麼這麼困難？」

馬曉光回應，「您也是新聞媒體人，也曾因發表過一些個人觀點『得罪』、『忤逆』過民進黨當局，我不知道你是不是受到過公權力的壓制，被要求道歉？大家都是記者，可以將心比心，不要把主持人的個人言論無限放大，上綱上線，這不是處理問題應有的態度。」

「事實上，大家也都注意到，事情發生以來，島內有人挑撥離間，有人借題發揮，有人幸災樂禍，有人推波助瀾，他們誰道過歉？」馬曉光反問，「大家也可以檢視一下，他們這些做法是不是在傷害兩岸的感情？」

此外，中評社詢問，「在國台辦協調下，近日一位大陸主持人原已提交一份『道歉聲明稿』給國民黨，但她後來並未照稿致歉，令國民黨無法接受。」馬曉光強調，「根本不存在這個引述報導所說的那種情況。台灣有些媒體報導的所謂『道歉聲明』，完全不符合事實。」

福建海峽衛視記者則關心，國民黨和王金平不參加本屆海峽論壇，是否會影響論壇舉辦的效果？

馬曉光表示，海峽論壇從創辦以來，一直本著兩岸一家親的理念，堅持「民間性、草根性、廣泛性」的定位，充分發揮了擴大和深化兩岸民間交流、共同弘揚中華文化、助推兩岸經濟社會融合發展、促進兩岸民眾心靈契合的積極作用，已經成為目前兩岸規模最大、參與最廣泛的民間交流活動，是凝聚兩岸同胞、維護兩岸關係和平發展共同民意的重要平台。

馬曉光表示，上個月，島內機構發佈的民調結果顯示，近六成台灣同胞，特別是七成多年輕群體，支持當前應該加強兩岸交流。繼續辦好海峽論壇，符合兩岸同胞期待多交流、期待走親走近的共同願望。我們相信，通過兩岸同胞的廣泛參與和共同努力，海峽論壇一定會取得預期效果。

(中時 )