內政部發給吳成典的申請進入大陸地區許可通知單(新黨提供)

第12屆海峽論壇將於20日召開，國民黨取消出團，新黨則依然組團前往，並於今日由黨主席吳成典率團出發，同行者包括副主席李勝峰、全委會委員鄭光禮，而親民黨黨務顧問黎建南也在同一架班機上，亦將參與本次海峽論壇。

吳成典的特助陳麗玲表示，因新冠肺炎疫情，吳成典等人到達廈門後將先做核酸檢測，17、18日兩天對外隔離，19日赴晚宴，20日參與海峽論壇會議，21日返台，返台後再居家檢疫14天。

陳麗玲還說，因為吳成典曾任金門副縣長，卸任未滿3年，因此本次赴陸需要政府核准，但內政部到9月14日才發下許可通知單，裡面還特別提到赴陸期間不得參與涉及「一國兩制」或「民主協商」的活動。但從過往11屆看，海峽論壇本就只是民間交流論壇，不會涉及「一國兩制」或「民主協商」，過往討論的是青年就業、文化宗教交流、農產品銷售等無關政治的議題。

陳麗玲進一步指出，因為吳成典曾任公職，所以通知單中也規定吳成典返台後7個工作天之內要繳交「赴陸人員返台通報表」送交原服務機關備查，否則將開罰2萬，所以台灣已有法規規範赴陸行為，陸委會卻還另外放話聲稱前往海峽論壇可能違反國安五法及反滲透法，民進黨政府也對自己太沒有信心了。

(中時 )