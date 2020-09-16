聯合國即將在9月慶祝成立75周年，中國常駐聯合國代表、特命全權大使張軍16日在中共中央機關報《人民日報》撰文呼籲，世界需要一個強有力的聯合國。同時提出捍衛多邊主義、維護公平正義、謀求合作共贏、採取有效行動等四個「更為緊迫和重要」。

張軍認為，75年來，聯合國的發展壯大歷經風雨，不乏曲折。但必須承認的是，聯合國作用不可替代。新的世界大戰得以避免，不少局部衝突得到控制，十幾億人成功脫貧，全球人權事業取得長足進步。

張軍強調，面對百年未有之大變局和百年來全球發生的最嚴重的傳染病大流行，更需要一個強有力的聯合國。根據聯合國民調，90％受訪者認為應對疫情等全球性挑戰，國際合作必不可少，74％受訪者表示聯合國作用至關重要。要團結不要分裂，要合作不要對抗，要共贏不要零和，是人民的心聲，更是歷史的潮流，也是擺在聯合國面前的緊迫任務。

張軍提醒，捍衛多邊主義更為緊迫和重要。多邊主義是人類歷經劫難後的共同選擇，是各國享受安寧與發展的重要保障，是《聯合國憲章》宗旨和原則的集中體現。如今，美國肆無忌憚的單邊主義行徑猶如大壩之上的蟻穴，正在侵蝕國際多邊機制的根基。聯合國會員國別無選擇，必須倍加努力，加強聯合國核心作用，堅定維護多邊主義正確方向。

張軍表示，維護公平正義更為緊迫和重要。公平正義是聯合國的價值所在，是193個會員國平等相處的法律和道義基礎。迷信例外主義、信奉唯我獨尊沒有出路，更將危害各國共同利益。當前形勢下，必須堅定維護以國際法為基礎的國際秩序，絕不允許強權政治將世界拉回到叢林時代。

張軍稱，謀求合作共贏更為緊迫和重要。也才是人間正道。聯合國要切實將落實2030年可持續發展議程作為優先任務，重點幫助發展中國家緩解疫情影響，推進減貧事業。

張軍指，採取有效行動更為緊迫和重要。團結合作是應對疫情最有力的武器。面對公共衛生危機、氣候變化、網路安全、恐怖主義、跨國犯罪等全球性挑戰，聯合國不能變成「清談館」，更不能成為文件「印刷廠」。各國必須增進信任，協調行動，強化聯合國核心地位，反對本國優先、損人利己的行為。

(中時 )