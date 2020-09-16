孫協志與王仁甫主持民視新節目《幸福保衛戰》，近日到陳美鳳的節目《美鳳有約》拜碼頭，2位偶像主持人送上香氛玫瑰愛心花以及超大粉紅愛心氣球，祝福陳美鳳桃花朵朵開，陳美鳳笑說：「很歡迎2位偶像生力軍來到民視，當年他們可是搭直昇機跑簽唱會，轟動東南亞，謝謝他們還帶幸福禮物來給我，超感動的。」

王仁甫表示：「從偶像、結婚到當爸爸，這段時間真的成長很多，大家還說我娶到好老婆，讓我更珍惜當下。」話鋒一轉不忘幽默說他們家是「男主內、女主外」，大小事都老婆決定，超激動的他還透露季芹在家對他超嚴格，笑歪眾人。王仁甫也提到住在好山好水宜蘭6年，小孩也在戶外上課，每當周末想要帶小孩去郊外，「小孩都會激動強調他們每天上課都在戶外，拜託讓我待在家」。

孫協志（右）、王仁甫互動逗趣。（民視提供）

陳美鳳以前看季妹妹是都市女孩，但為了孩子住宜蘭的用心讓她好感動，王仁甫更爆料現在季芹看到蟑螂都不怕，還能用手抓，讓眾人驚呆為了家庭成為媽媽的她變化有多大。孫協志看到王仁甫提到家庭生活的點滴，馬上喊「我努力」，也坦言自己到這階段，老天爺安排給他的自己都接受，很知足、感恩也覺得幸福，過去的就讓它過去，自己也成長不少，陳美鳳不忘幽自己一默：「你這樣還好啦，看看我。」孫協志聽到突然笑說：「對吼，有前輩在這！」

(中時 )