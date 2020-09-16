台中市議長張清照爭取在清水區臨港路6段2巷設置限高門架，16日上午舉行啟用典禮。張清照致詞表示，限高門架啟用後，居民困擾的聯結車、砂石車及貨櫃車入巷與民爭道情況完全改善，讓民眾回家的路更順暢。

今日限高門架典禮由台中市政府養護工程處海線工程隊人員，在現場向張清照及居民進行簡報，清水區長蔡慶生、海濱里長陳山林等人也到場。

張清照表示，港區的聯結車、砂石車及貨櫃車數量多且往來頻繁，臨港路6段2巷原為臨港路尚未開闢完成前，做為這些車輛進出的聯絡道路。

張清照指出，臨港路完成後，仍有不少聯結車、砂石車及貨櫃車抄近路，繼續使用這個巷道，在住宅區內行駛，與民爭道，險象環生、聲音吵雜還造成汙染；限高門架啟用後，還給居民一個舒適的居住環境，行得更安全，回家的路更順易。里長陳山林則感謝張清照協助，解決居民困擾多年的問題。

養工處表示，這次設置的二座限高門架，警示高度3公尺，極限高度3.5公尺，大型聯結車、砂石車及貨櫃車將無法進入，藉此引導車輛行駛50公尺寬的臨港路，居民行得安全、住得安心。

(中時 )