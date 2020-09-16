竹東鎮一名38歲賴姓女子，無保母證照收托1名2歲男童，8月底照顧時未注意，男童誤食家中寵物狗玩的4公分大彈力球，男童昏迷送醫經半個多月搶救，仍出現缺氧性腦病變，無法再復原，家屬忍痛放棄治療，拔管過世，檢警相驗後將朝過失致死罪嫌方向偵辦。

警方調查，賴姓保母在家照顧自己孩子，兼差收托這名2歲男童，男童誤食彈力球後，卡在氣管入口，造成呼吸困難、臉色發黑，賴女發現後雖緊急送醫，但男童到院前已失去呼吸、心跳。

醫師緊急取出彈力球，插管治療，男童雖恢復生命跡象，但經半個月治療，仍因缺氧性腦病變和多器官衰竭，家屬忍痛拔管過世。

檢警相驗時，未發現男童身上有外傷，賴女對男童的照顧狀況應是良好，但賴女疏忽使男童誤食彈力球造成意外，檢警仍朝過失致死方向偵辦。

縣府社會處指出，賴女並未向縣府辦理登記收托保母證照，是私下收托幼童，此意外事件 金發生後已請賴女7日內到案陳述意見，並將依「兒童及少年福利與權益保障法」第26條及90條裁罰6千元至3萬元罰鍰。

(中時 )