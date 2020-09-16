安心梳在這群康復病友手中捏塑完形，精細彩繪上釉，進窯千度高溫燒煉，燒製後的陶瓷刮痧板卻是沁涼舒適的，好比他們的創作歷程，死蔭幽谷中找到出路。（八里療養院提供／戴上容新北傳真）

受疾病影響的阿哲身體功能退化，多年前轉到護理之家安置，阿哲每天都賴在床上無所事事，所幸參加八里療養院陶工坊後，他利用他扭曲變形的左手指，並透過職能治療師的輔助找到陶藝工作的天命，現在壓土、裁切、水洗等困難工作都可以完成。

衛生福利部八里療養院中的「心悅陶坊」，是讓病友主動參與自己的復健活動，讓漫長的住院期程不再只是個索取者，而是一位有生產力與收入的人，看見自己的作品被肯定收藏，讓他們重建信心。

公立大學研究所碩士畢業的小玉，她生病後家人極少來探望，她的學習力與雙手也十分靈巧，所以擔任安心梳的彩繪工作，在參加工作訓練且收入增加後，不用依賴家人，她能夠有能力購買些好吃的慰勞自己，目前整體的持續力與注意力都在進步中。

心悅陶坊工作隊推出防疫期間安心小物「安心梳」，衛生福利部八里療養院邱碧霞職能治療師表示，安心梳在這群康復病友手中捏塑完形，精細彩繪上釉，進窯千度高溫燒煉，燒製後的陶瓷刮痧板卻是沁涼舒適的，好比他們的創作歷程，死蔭幽谷中找到出路。

此外，安心梳曲線符合人體功學，是全身穴道按摩的好幫手，試用過的理療師讚不絕口說：「安心梳比市售的名牌更好用」，義賣後的附加價值是金錢收入，這些都歸入病友復健基金，幫助他們更朝向獨立生活方向邁進。

(中時 )