嘉義市一家新開幕的藥頭排骨雞肉飯小吃店，16日被穿黑衣、白衣的男子分持棍棒砸店，店家報案，警方上午火速逮捕3名可疑男子，正由南門派出所調查中。

據店家的監視器畫面顯示，16日凌晨O時52分許，1輛白色轎車停在民族路這家店的門口，2名穿白色、黑色上衣的男子下車，用棒棍猛力敲打攤車的玻璃及周邊物品，隨即搭上白色車子揚長而去，犯案時間約僅10秒，店家負責人懷疑是招牌招致的糾紛，報警處理。

(中時 )