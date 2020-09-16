嘉義市小吃店砸店糾紛 警逮3嫌調查中 12:262020/09/16 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市雞肉飯小吃店砸店糾紛，警方逮3嫌調查中。（讀者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市一家新開幕的藥頭排骨雞肉飯小吃店，16日被穿黑衣、白衣的男子分持棍棒砸店，店家報案，警方上午火速逮捕3名可疑男子，正由南門派出所調查中。 據店家的監視器畫面顯示，16日凌晨O時52分許，1輛白色轎車停在民族路這家店的門口，2名穿白色、黑色上衣的男子下車，用棒棍猛力敲打攤車的玻璃及周邊物品，隨即搭上白色車子揚長而去，犯案時間約僅10秒，店家負責人懷疑是招牌招致的糾紛，報警處理。 (中時 ) #嘉義 #小吃店 #砸店 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義市小吃店砸店糾紛 警逮3嫌調查中 12:262020/09/16 社會 大里財務糾紛變鬥毆 警方快打迅速弭平 14:562020/09/15 社會 恐怖隨機暴力 女子行走街上突遭揍飛撞人行道 拍攝男不斷譏笑 05:062020/09/16 國際 男因工傷要跳3樓高護欄尋短 警機智救人 11:562020/09/16 社會 鐵鎚猛敲砸爛閨蜜頭 冷血女遭判無期徒刑 12:442020/09/15 社會 嘉市食安條例增訂美豬牛不得檢出瘦肉精及罰則 三讀通過送中央核定 10:502020/09/16 政治 高雄大社凶殺案 楊嫌洩恨疑預謀犯案殺人 11:392020/09/16 社會 30年交情爆財殺 4小時破包商命案 04:102020/09/16 社會新聞 通緝犯遭警逮乖乖站好 一旁男友人嚇到丟槍拔腿狂奔 12:072020/09/15 社會 嘉市東市場停車場 最快月底營運 04:102020/09/16 地方新聞 社會熱門新聞 武界壩倖存婦只在乎百萬名車？目擊者反爆料「真相」 - 社會 出差與主管睡1房！OL向男友保證「穿套裝睡覺」 網：這樣更危險啊 - 社會 人妻勾上司車內激情 嬌嗔「早上吸過」老公綠爆 - 社會 武界壩倖存婦一句話 瞬間引爆救援村民怒火 - 社會 長腿妹全裸跨坐甩「洗面奶」 老司機爽翻天洗奶下場慘 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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