遠赴香港協助進行「普及社區檢測計劃」的大陸核酸檢測支援隊，今日（16日）結束任務，上午陸續乘大巴離港，離港前有不少香港市民在支持隊下榻酒店外歡送表達感謝，香港食衛局長陳肇始也親自送上親筆感謝信，以感謝支援隊辛勞。

據悉，支持隊共有超過600名醫療相關人員，抵港後勘開為期14天的香港新冠病毒普及社區檢測計劃中協助化驗檢測樣本工作。

香港特區政府15日表示，為期達2週的新冠病毒普及社區檢測計劃在14日晚間圓滿結束，計劃推行順利，貫徹「願檢盡檢」原則，累計共約178.3萬人參與檢測採集，直接或間接篩檢出42名新增確診病患。

香港特首林鄭月娥15日在行政會議前同樣表示，計劃成功達到兩個目的，包括找到社區上的隱形、無病徵的新型肺炎確診病例，及讓港府更好理解疫情的整體情況，從而提供政府制定措施參考，包括是否放寬社交距離等措施，另外表示找到確診者的比率相對低。

(中時 )