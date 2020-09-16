小熊隊今（16）日在芝加哥主場迎戰印地安人隊，日籍投手達比修有先發7局被擊出9支安打，失3分，另送出7次三振，有1次四壞球。退場時取得勝投資格，不料9局上終結者傑佛瑞斯凸槌，被印隊的林鐸擊出2分全壘打，扳成5比5平手；達比修有的勝投也飛了，戰績仍是7勝2敗，但自責分率變成2.00，想爭奪賽揚獎很不利。

達比修有今天的狀況好壞差別較大，前2局送出5K，威風八面；第3局上卻被連敲3支安打、失2分，第5局再被敲2安、失去第3分。不過隊友打擊很幫忙，將失分一一追回，7局上達比修有投完剛好用了100球，比數3比3平手；7局下小熊得到超前分，助他取得勝投資格，也就順勢退場。

8局下小熊再添保險分，達比修有應該會以為取得第8勝不難，沒想到煮熟的鴨子卻飛了。9局下小熊攻佔一、二壘，靠著2次觸身球擠回1分，以6比5氣走印地安人，傑佛瑞斯救援失敗反而撿到勝投，戰績4勝1敗7救援、自責分率1.86。

此外，印隊二壘手赫南德茲的太太生小孩，向球團請假回家探視，台灣球員張育成被球團從訓練基地叫回大聯盟，不過今天坐板凳待命，沒有上場比賽。

(中時 )