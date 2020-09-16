美系外資出具最新報告，認為封測廠頎邦（6147）股價已反應華為禁令利空，在華為積極拉貨帶動下，2020年第三季營收可望改寫新高、下半年表現優於預期，明年獲利成長動能強勁，目前股價具吸引力，將評等自中立調升至買進、目標價自60元調升至73元。

頎邦7月初觸及68.5元的半年高點後一路拉回，8月20日下探54.1元、1個半月修正幅度達21％。股價隨後回穩震盪走升，近日上攻力道轉強，今（16）日開高後放量勁揚，最高上漲4.24％至61.5元，領漲封測族群。三大法人本周明顯轉多、迄今買超達2062張。

頎邦8月自結合併營收達19.1億元，月增2.99％、年增6.56％，改寫歷史新高。累計前8月合併營收141.08億元，年增5.6％，續創同期新高。其中，7～8月合併營收37.66億元、年增3.14％。

美系外資指出，頎邦受惠主要客戶推出新款智慧型手機、陸系客戶對觸控面板感應晶片（TDDI）需求超乎預期。雖因工作天數較少，9月營收估持平略減，但第三季營收「雙升」改寫新高有譜，稼動率提升及產品組合改善，亦可望帶動毛利率較第二季提升。

美系外資認為，頎邦與韓廠分食主要客戶的新款智慧型手機OLED面板驅動IC封裝訂單，但頎邦取得訂單比重自低於50％提升至近60％。相較LCD面板驅動IC封裝，雖然平均單價（ASP）較低，但毛利率優於平均水準，將有助頎邦整體毛利率提升。

然而，頎邦的OLED面板驅動IC業務需求憂喜參半，主因中國大陸手機廠中最積極採用OLED面板的華為，受美國升級禁令影響，雖帶動7、8月OLED面板驅動IC封裝需求，但隨著禁令生效，頎邦的中國大陸OLED面板驅動IC訂單量已下滑。

不過，美系外資認為，頎邦的TDDI、大尺寸面板驅動IC（LDDI）及射頻（RF）元件封測需求依然強勁。其中射頻功率放大器（RF PA）需求比重已提升至逾10％，且毛利率遠優於整體平均。LDDI需求則受惠於8吋晶圓廠產能吃緊，客戶願意盡可能建立較多庫存。

TDDI方面，美系外資指出，中國大陸手機廠推出的中低階智慧型手機，主要仍採用HD720及FHD LCD面板。為搶占華為禁令釋出的市場需求，華為以外的中國大陸手機廠積極搶攻需求缺口、對TDDI需求持續增加，且產品毛利率優於頎邦整體平均。

美系外資認為頎邦第三、第四季營收成長動能強勁，對此調升今年營收成長預期，估可年增5％、改寫歷史新高。不過，基於新台幣匯率強升及金價上漲使毛利率下滑，將今年獲利預期微幅調降0.6％，預期今年每股盈餘將降至近3年低點。

不過，美系外資看好在TDDI、LDDI及RF需求強勁帶動下，頎邦明年獲利表現可望重返成長軌道、繳出雙位數強勁成長動能，基於股價已反應華為禁令利空、目前價格具吸引力，將評等自中立調升至買進、目標價自60元調升至73元。

(時報資訊)