呂謦煒在臉書發文。（摘自呂謦煒臉書）

國民黨政策會專員呂謦煒今在臉書舉高雄旗山、台南學甲及屏東枋寮等3地在民進黨執政下，都有農地或漁塭被掩埋有毒爐碴或廢棄物為例，砲轟「民進黨執政，廢爐碴保證？」

呂謦煒說，高雄市旗山區大林里一處5.2公頃農地，在2013年5月起，被非法傾倒百萬噸爐碴。2020年3月，高雄市環保局終於讓當初掩埋業者之一萬大材料科技公司承諾，在三年內完成清運工作。結果，萬大公司9月15日向高雄市議會簡報時說，實際開挖調查後發現，總量高達400萬噸，除了爐碴外還有大量營建廢棄物和不明廢棄物。

此外，台南市學甲有數十萬噸爐碴違法填埋農地，2015年爆發「爐碴毒米案」，民眾吃下肚恐致癌，涉案的「明祥馨」公司不法利益超過 2億，負責人是民進黨中執委郭再欽，被檢調送辦後被以不起訴處分，台南市環保局也僅輕罰6000元。時隔5年後被爆料，疑似還有其他農地遭非法傾倒爐碴。台南市長黃偉哲不敢處理。

而屏東縣枋寮鄉則是鍇霖公司在2018年遭發覺，疑似將含有有害物質的事業廢棄物填入漁塭，造成附近民眾養殖的魚群大量死亡，主事者竟不起訴處分。目前爭議持續中。

呂謦煒說，民進黨立黨時，高呼環保價值，甚至現在黨內也有號稱以環保為訴求上任的不分區立委。蔡英文競選總統時更在環團主辦的「 2020總統、立委候選人環保意向調查」中，公開承諾要「依法保護農地和減少農地污染」。高雄、台南、屏東都是民進黨長期執政的縣市，案子也都是在民進黨長期主政時期發生，現在作為總統兼民進黨黨主席的蔡英文，不管管嗎？民進黨的環保立委們，不理睬嗎？認同環保的民進黨支持者們，不痛心嗎？

(中時 )