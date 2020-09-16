三能-KY(6671)8月營收繳出連4個月成長的佳績，受惠江蘇無錫廠新產能開出，供貨量能充足，接下來的營運不看淡，下半年業績表現將優於上半年，公司積極透過自有電商與經銷商電商模式進行銷售，法人預期，2020年度獲利將呈現成長。

三能-KY主要營業項目為各式專業烘焙器具、工具及其周邊相關產品的研發、製造、銷售與代理販售，受惠江蘇無錫廠新產能開出，供貨量能充足，下半年受惠中秋節及第四季電商購物旺季，配合電商雙11、雙12購物節加大行銷火力，下半年營運表現將優於上半年。

三能2020年第一季因新冠肺炎因素產能受到限制導致獲利呈現衰退，不過在第2季產能恢復正常水準後，積極透過自有電商與經銷商電商模式進行銷售，帶動營運恢復正常水準，法人預期，2020全年度整體獲利將呈現成長，EPS可望上看3.6元左右。

展望2021年，在銷售端方面，三能將持提升電子商務營收比重，另外在生產端方面，將持續提升自動化生產，皆有助整體毛利率持續提升。法人認為，明年度營收及獲利可望進一步成長。

(時報資訊)