台積電(2330)2020年資本支出高達160~170億美元新高，今早股價強漲約3%，帶動多數以半導體設備為主之台積供應鏈股價上揚，弘塑漲勢相對強勁。

受惠台積電等半導體大廠擴產，半導體設備包括京鼎(3413)、帆宣(6196)、弘塑(3131)，以及無塵室廠漢唐(2404)等8月營收仍明顯優於去年同期之表現，單月營收年增率均達兩位數以上。

京鼎8月營收8.41億元，年增率達39.51%，前8月營收65.58億元，年增48.89%。

帆宣8月營收22.49億元，年增率達25.65%，前8月營收153.82億元，年減幅度收斂至1.01%。

弘塑8月營收2.06億元，年增率12.54%，前8月營收15.4億元，年增26.39%。

漢唐8月營收43.09億元，年增率達191.45%，前8月營收249.11億元，年增61.48%。

(時報資訊)