一名女老師日前到連鎖藥局購買5包實名制口罩，結果回家後才發現，其中4包、共36片口罩的鋼怪怪的，並不是MIT，而是「Med Tecs」，與口罩工廠連繫後才知道，原來口罩來自菲律賓，並不是台灣製的國家口罩隊。

《聯合》報導，這名女老師是在8月31日於北市西園路大樹連鎖藥局購買口罩，她受訪時表示，由於當時剛好爆出加利口罩混充MIT事件，她看到口罩上印「Med Tecs」察覺不對勁，上網查詢才發現該鋼印為菲律賓製的美德公司口罩，並非台灣製。

至於為何會拿到菲律賓製口罩，女老師轉述大樹藥局店員當時回應「郵局送什麼來，我們就包什麼」，大樹公司則說明，因個人疏失，錯將自用口罩交付消費者，並已提供相關資料予主管機關，當事人目前已先暫停所有業務，配合主管機關釐清本案。

大樹藥局表示，菲律賓之美德口罩，係經衛生福利部食品藥物管理署核准具備醫療器材許可證之醫療口罩，公司並非直接向美德公司採購，而係於合格通路購買，並只提供予同仁工作時使用，公司已將口罩購買憑證交予主管機關。

由於被消費者詢問的店員不清楚有錯置情形，故依實際作業流程進行回覆。大樹澄清，公司並無藉此圖利或故意傷害消費者權益，謹再次向所有社會大眾，致上萬分歉意，今後會更加強管理與監督。

(中時新聞網)