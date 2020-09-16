9月21日為國家防災日，內政部消防署今（16）日上午舉辦防災周啟動儀式，提醒民眾當日上午9時21分將收到地震模擬演習簡訊，請勿驚慌，一起演練抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」。內政部長徐國勇提醒國人建立正確防災的觀念，並表揚政府及民間防災表現績優單位及人員。

消防署表示，今年國家防災日將模擬大地震發生時的救災演練，情境設定為台南市「中洲構造」發生規模6.9大地震，造成建物倒塌、人員死傷、道路橋梁中斷、停水停電、通訊中斷等嚴重災情，考驗政府部門面對大規模地震下的救災動員能力，同時進行「國際救援隊來台救災接待及撤離中心演練」，驗證既有救災能量及入出境等跨單位整合救災機制能否有效運作。

徐國勇表示，防災意識要從小就灌輸，記得他小時候常有空襲警報演練，可是現在都沒有，當然現在對地震、颱風等災害更是要防治和預防，所以要和教育部配合從學校教育開始，社會教育部分就要拜託各企業幫忙，包括做一些相關的文宣，讓大家有防災意識。

(中時 )