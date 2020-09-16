中士阿瑪勒過世 軍方：悲慟不捨 全力協助撫卹追晉事宜 12:132020/09/16 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸戰隊中士道卡度今在左營醫院過世。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海軍陸戰隊指揮部今（16）日表示，7月3日執行漢光36號演習任務訓練「聯合登陸作戰」操演，意外落海官兵阿瑪勒 • 道卡杜中士，雖經國軍高雄總醫院左營分院專業醫療團隊，使用最好的醫療資源全力搶救治療，仍不幸於9月16日0940時宣告不治。 海軍陸戰隊指揮部進一步表示，阿瑪勒 • 道卡杜中士於操演中，戮力戰訓丶捨身救人丶英勇殉職之事蹟，足為國軍表率，陸戰隊損失優秀菁英，深感悲慟與不捨，除向家屬表達深切哀悼與撫慰之意，後續將全力協助家屬辦理追晉、因公撫卹及喪禮相關事宜。 (中時 ) #陸戰隊 #中士 #指揮部 #醫療 #海軍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯結車與民爭道 中市議長爭取限高門架今啟用 13:092020/09/16 寶島 白氏戰績日著 蔣氏對他疑忌日增 04:102020/09/16 兩岸藝文 長征11號火箭 飛過台灣上空 陸媒高調標註航跡圖 國防部回應有充分掌握 04:102020/09/16 政治要聞 才與小鬼攻頂合歡山 KID聞小鬼死訊心痛發文 13:432020/09/16 娛樂 海軍覆艇中士阿瑪勒搶救無效 搏鬥76天今上午宣告不治 11:412020/09/16 社會 馬士基帶頭漲 長榮意外不跟 04:102020/09/16 財經要聞 老友過世大象集體悲傷數個月 憂撐不住用大麻幫紓壓 11:412020/09/16 搜奇 楊乃文霸氣要許光漢自己過來 04:102020/09/16 娛樂新聞 蘋果發表新品 法人蘋概投資學 相中3強 04:102020/09/16 財經要聞 漢光預演翻艇中士過世 蔡英文悲慟不捨 12:402020/09/16 政治 社會熱門新聞 武界壩倖存婦只在乎百萬名車？目擊者反爆料「真相」 - 社會 出差與主管睡1房！OL向男友保證「穿套裝睡覺」 網：這樣更危險啊 - 社會 武界壩倖存婦一句話 瞬間引爆救援村民怒火 - 社會 人妻勾上司車內激情 嬌嗔「早上吸過」老公綠爆 - 社會 誘惑人夫每周激戰20次 小三讚自己「好專業」正宮笑了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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