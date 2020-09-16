海軍陸戰隊指揮部今（16）日表示，7月3日執行漢光36號演習任務訓練「聯合登陸作戰」操演，意外落海官兵阿瑪勒 • 道卡杜中士，雖經國軍高雄總醫院左營分院專業醫療團隊，使用最好的醫療資源全力搶救治療，仍不幸於9月16日0940時宣告不治。

海軍陸戰隊指揮部進一步表示，阿瑪勒 • 道卡杜中士於操演中，戮力戰訓丶捨身救人丶英勇殉職之事蹟，足為國軍表率，陸戰隊損失優秀菁英，深感悲慟與不捨，除向家屬表達深切哀悼與撫慰之意，後續將全力協助家屬辦理追晉、因公撫卹及喪禮相關事宜。

(中時 )