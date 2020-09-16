新北市議會日前三讀通過《新北市強制拆除違章建築收費自治條例》，市府可針對有危害公共安全、環境衛生與公有地等5類違章建築物拆除並強制收費，新北市工務局16日執行首２件拆除案，包含淡水區英專路違規隔間93房的高密度套房與有治安疑慮的鶯歌區中正二路，分別收費75萬與44萬元，總計費用約120萬，新北市工務局表示，相關費用都將納入市庫統籌。

新北市工務局指出，《新北市強制拆除違章建築收費自治條例》今年7月16日經議會三讀通過，並上月19日公告發布施行，優先針對有違害公共安全、環境衛生、占用公有地等5類20項違章建築物公告收費標準及收費對象進行強制拆除收費。

新北市拆除大隊表示，首波強制拆除收費的兩案分別位於鶯歌區中正二路與淡水區英專路，拆除大隊兵分兩路進行拆除。其中，鶯歌區中正二路違章建築近日遭警方查獲有群聚施用三級毒品情事，並提報市府公安小組決議拆除該治安疑慮場所。

而淡水區英專路違章建築則遭民眾檢舉整幢違法作套房出租，經拆除大隊勘查確認內部磚造隔間高達93房69衛，違建套雅房面積共約1200平方公尺。

拆除大隊表示，鶯歌初估將對違建行為人收取新台幣約45萬元的強制拆除費用；淡水區英專路違規套房拆除費用約74萬元。

(中時 )