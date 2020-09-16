◎禁養、繁殖比特犬 農委會擬月底預告禁止

比特犬由於性情兇猛，近期攻擊事件較以往多，農委會規劃將比特犬及其混種犬納管禁止其輸出、入及飼養繁殖，預計最快月底前預告，2個月後正式上路。

◎無薪假風再起？單週增174家放無薪假

受到新冠肺炎疫情影響，我國最多曾有逾3萬人放無薪假（減班休息），雖然從我國疫情控制後已好轉，但本周較上周卻增加174家事業單位、1566人被放無薪假，總計有840家、1萬6865人實施。

◎台人健康頭號殺手 若無癌症平均壽命可多四歲

惡性腫瘤連續38年成為國人死亡首因，內政部統計發現，10大死因如排除居國人死因之首的惡性腫瘤，2019年國人平均壽命為84.81歲，較一般平均壽命80.86歲增加3.96歲，影響最大；另外，統計也發現，肺炎雖為10大死因的第3位，但死亡人數已持續6年增加，值得注意。

◎在台北旅行日本 晶華郵輪方案玩瘋了

為一解消費者無法出國的愁緒，並擴大服務追求新奇體驗的國人旅遊市場，台北晶華酒店結合於暑假期間廣受歡迎的「郵輪式度假體驗」以及「東京美食之旅」兩款住房優惠專案，即日起至12月30日，推出「晶華郵輪式度假體驗--日本文化航程」，讓進住的旅客在酒店內享受如郵輪般、吃喝玩樂買學全包式的服務，並加入由日籍同仁所負責的日本文化學習體驗，兩人成行、每人每晚3,990元起，歡迎呼朋引伴、在台北旅行日本。

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(中時新聞網)