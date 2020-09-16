新聞局長黃國瑋表示，這件事情經查座車使用要點規範，初步都合乎規定。針對座車使用，事後會跟首長、政務官或公務人員宣導，避免產生疑慮。（盧金足攝）

台中市建設局長陳大田遭人跟拍，質疑用公車辦私務，對此，陳大田15日表示，身為政務官，不論平時或假日，都要隨時待命，所以我在使用公務座車一切都依照市府公務座車使用規範辦理，即使在假日或私人行程，也是自費油費符合規範，他相信這是一個有公道的社會，將不排除採取法律行動捍衛我的聲譽。

陳大田說，這次有心人士刻意爆料，且跟監、甚至還偷拍，已經造成我的家人心生恐懼，我的同仁也憂心，將不排除採取法律行動捍衛我的聲譽。

外界認為跟監偷拍是來自業務上的人嗎？是有得罪人嗎？陳大田表示，這件事是不實爆料，建設局業務量非常大，不臆測是不是有人挾怨報復；「另有講到我有帶戶政事務所主任去按摩，跟大家報告她就是我的太太」。

由於被拍到跟一個女生進入私人會館，那位是他的妻子？陳大田表示，「是，那位是我太太」，至於為何要用養工處的租賃車？他強調，在公務使用上我都是符合規定，政務官有支用車輛規定辦法，平常都是公務行程，如有涉及私人行程都有自費。

但因一般民眾不了解公務體系沒違規問題，涉及民眾觀感不好，陳大田表示，政務官其實平時假日都要出勤，在公務車租用上我們都依照規定辦理。

台中市府團隊引發爭議事件，是否有和市長報告？市長反應如何？

新聞局長黃國瑋表示，這件事情經查座車使用要點規範，初步都合乎規定。針對座車使用，事後會跟首長、政務官或公務人員宣導，避免產生疑慮。

黃國瑋說，會針對座車使用要點規範會再做說明，包含座車停用地方或是公務如何使用，會再跟所有政務官及各位公務人員做說明。

此外，陳大田開車到嘉義停在嘉義，被認為是否合宜？黃國瑋表示，針對陳局長的座車使用規範，經查座車使用要點包含私人行程都有出具自付油資憑證。

媒體詢問，台中市政府有多少首長或一級主管是類似這樣？黃國瑋表示，數字部分容我們查證再說明，至於陳大田的租賃車完全是爰引往例，陳大田上任前，市府就已有租賃類似車款，完全不是因為局長座車不夠寬敞。

外界關切，如果把車撞壞，如何鑑定是私人行為還是公務行為造成的損壞？黃國瑋表示，如發生特定狀況，可依特定範例查處，不會使用到公帑，像是陳局長的私人行程都有出具自付油資的憑證。

(中時 )