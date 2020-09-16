艾成近日錄高點綜合台《震震有詞》講述自己曾被邪靈附身的親身經歷，不僅突然在攝影棚又奔又叫又跳，最嚴重還出現自殘斷腿行為，甚至一股腦兒從8樓要往下跳，直到透過信仰、教會朋友的幫助，才讓他重新找回自己。

38歲的艾成在馬來西亞參加過不下百場歌唱比賽，卻從來沒有發片機會，19歲來台發展後，睡在公園當了3個月的流浪漢，直到參加《超級偶像》比賽奪得冠軍，雖有幸發了第1張專輯卻也默默無名。他拍攝《新兵日記》面臨人生第1次被鬼附身的經驗，「在成功嶺拍攝時，因為第一次拍戲沒有經驗，壓力很大，還NG 4、5小時，我只好借酒澆愁」。他連續7天被附身，出現之前根本辦不到的事，例如在低溫6度陸戰隊必須裹保鮮膜訓練，但他直接匍匐前進，甚至原本沒辦法爬竿，他當天卻一口氣爬到頂，讓導演、劇組人員看了好傻眼。

艾成開新節目《大地之子》。（和展影視提供）

艾成當時還能背出唐詩三百首，劇組看他狀況不對，讓他放假回台北去行天宮拜拜，之後他的狀態卻依然沒好轉，「我甚至跟上天發毒誓，再不讓我紅，就讓我下地獄，結果我經歷了1個多月的地獄之旅。」他當時還聽到一個聲音對自己說：「你都到死了才找我。」

經歷過幾段無法解釋的靈異現象，艾成慢慢找回自己，對於愛妻王瞳他也感性地講了一段話，「很感謝在10年期間妳的不離不棄跟包容，如今我們可以一起走過，往後我們的婚姻會更加鞏固、更加真實，我很幸運完成人生最後一個夢想就是娶了妳，我會一直永遠愛著妳」。他除了經營餐飲業，目前也主持由台灣世界展望會、大地之子基金會及高點電視台共同合作的節目《大地之子》。

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(中時 )