汪小菲承諾粉絲會多陪太太。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

汪小菲婚前被外界和與汪雨、王珂、王爍並稱為「京城四少」，10年前他和大S結婚後，陸續生下一女一子，巨蟹座的汪小菲搖身成為好爸爸、好丈夫，最近他突被爆深夜摟妹，令他氣炸回應全是編故事，最近他突然現身粉絲圈，跟粉絲承諾領結婚證紀念日那天一定會陪在大S身邊，「不讓你們失望」。

汪小菲先前曾開腔，回應被擠出「京城四少」的說法，表示：「我太開心了，以前別人給我戴的帽子終於摘下了，我的身份就是一個善良女人的老公，愛笑女兒的爸爸，帥哥兒子的父親！還有就是一個愛國的北京小砲兒！」暗示早被這類封號困擾已久，目前來說對他最重要的就是一家四口的幸福。

近日，汪小菲回大陸工作，不時分享想念女兒、老婆的感觸，卻有媒體報導他深夜疑似喝醉和女生過從甚密，汪小菲則生氣澄清：「你哪個眼睛看見我手了，而且那都兩個多禮拜前的事兒了在三里屯，別看著我昨天發幾個微博想家了就給我配圖編故事，回家好好看看東北往事去 。」

據《新浪娛樂》報導，汪小菲最近在粉絲圈報平安，並說今年10月6日自己無法陪太太過生日，「但是領證那天11月16號，我一定陪她身邊，不讓你們失望。不就是隔離嗎？」並強調真的很想家，加上分享了一張女兒的可愛照片，網友回應：「路人失望不失望不重要，重要的是你老婆不要對你失望就好」、「希望姐姐越來越幸福」、「做對得起老婆的事就好了，粉絲畢竟只是些外人」。

(中時新聞網)