在漢光演習預演時翻艇重傷的陸戰隊中士阿瑪勒．道卡度今天上午去世。總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統聞訊後深感悲慟不捨，已指示國防部務必給予家屬最大的協助，處理後續治喪、追晉、撫卹等相關事宜，並期盼家屬節哀保重。

海軍陸戰隊99旅膠艇今年7月3日在漢光演習預演聯合登陸作戰操演時翻覆，當時造成2死1命危，其中原住民籍中士阿瑪勒．道卡度，受傷後一直使用葉克膜，今早病情急轉直下，在上午9時40分離開人世。

張惇涵表示，蔡英文總統聞訊後深感悲慟不捨，也非常遺憾在經過兩個多月的救治後，阿瑪勒·道卡杜中士仍不幸殉職，但相信他捨身救人的英勇事蹟，不僅是國軍表率，更會深深烙印在國軍弟兄姊妹的心中。

他說，蔡總統感謝國軍高雄總醫院左營分院的醫療團隊在這段期間的全力救治，已指示國防部務必給予家屬最大的協助，處理後續治喪、追晉、撫卹等相關事宜。

(中時 )