加勒比海友邦聖露西亞深受新冠病毒疫情的重擊,主要經濟來源的旅遊業已經枯竭,經濟面臨崩潰。台灣企業響應「Taiwan can help, Taiwan is helping」,今天捐贈聖露西亞新台幣220萬元以及各50套防護衣、隔離衣,協助友邦度過難關。

聖露西亞駐台大使勞倫特(Edwin Laurent)表示,聖露西亞的主要經濟來源為外國旅客,因為新冠肺炎關閉了國界數個月,經濟受到很大的影響,國家遭遇了困境,長遠來看,單單倚靠自己的力量更無法復甦我們的經濟,所幸台灣企業家聽聞之後立即表達願意提供財務和醫療物資上的支持。

勞倫特說,台聖兩國關係要更緊密,不單只是政府對政府,還要再加上企業對企業、人民對人民,所以他要特別感謝愛妮雅以及聚紡的捐贈。

愛妮雅化妝品集團總裁陳威中說,在聽聞勞倫特大使的敘述之後,更覺得不該置身事外,我們願意以實際行動提供棉薄之力。這次最值得一提的是集團管理部部長率先樂捐20萬,經過他登高一呼,集團全體同仁發起樂捐,不到一個禮拜募集到一百萬,公司再加倍善款,總共募集到220萬的款項,今天帶來親自交給大使。

聚紡董事長陳國欽說,上月底20多國的駐台大使與代表參觀了工廠,當時就對於勞倫特大使的活躍印象深刻,隨後也捐贈了每一國各50套隔離衣與防護衣。他強調,不同於其他國家隊成員,聚紡的隔離衣與防護衣都是在地原料製作,而且可以重複使用,不是拋棄式。

(中時 )