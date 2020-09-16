美國饒舌歌手卡蒂B（Cardi B）外型美艷性感、作風大膽火辣，出道前曾是脫衣舞娘，2017年和老公Offset結婚，育有兩歲女兒，日前卻驚傳卡蒂B已向法院申請離婚，表示「沒有和解的可能」，要求取得女兒的主要監護權。

根據外媒《TMZ》報導，卡蒂B本月15日已正式向亞特蘭大法院提出離婚，想要結束與Offset的三年婚姻，申請的文件中表示，兩人已走到無法挽回的地步，完全沒有修護的餘地，另外，她也主張想得到兩歲女兒的監護權，希望Offset支付子女的撫養費。

據了解，有知情人士向《People》爆料，兩人會離婚的主因，是Offset再度出軌，讓卡蒂B忍不下去，心灰意冷地決定痛斬3年夫妻情。

卡蒂B和Offset分分合合三年。（圖／達志）

事實上，這已經不是卡蒂B第一次提出離婚，兩人結婚後隔年生下一女，女兒才四個月大，就傳出Offset偷吃，甚至有小三出面指出曾為Offset誕下孩子，一連串的打擊令還是新手媽媽的卡蒂B束手無策，雖然選擇相信老公，2018年12月仍宣布離婚。兩人分開後，Offset試圖挽回，還在IG上PO出淚眼汪汪的道歉影片，請求卡蒂B原諒自己，表示只是跟別的女人玩玩，沒有真的在一起，卡蒂B心軟後接受復合，兩人2019年初還一起出席葛萊美獎，沒想到又出現感情嫌隙，再度走向離婚。

(中時新聞網)