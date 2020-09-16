總統府前發言人丁允恭遭前女友Y女爆料，任職高雄市新聞局長期間與Y女在局長辦公桌上做愛，逼Y女墮胎3次、拍攝自慰影片，對此，兩性專家欣西亞發表她的看法，表示「每個渣男的背後都有一個不懂得愛自己的女人」，勸女人不要為了一個薄薄的處女膜，耽誤自己的大好青春，連網友們看完後了也大讚「講得太好了」。

欣西亞在臉書指出，丁允恭對Y女的予取予求，Y女都全套接受的原因是「丁是第一個和自己發生關係的男人，所以都聽他的」，這心態讓欣西亞不敢置信，「我不曉得Y女究竟活在哪個年代，從前女人確實會跟男人說：『我給了你第一次，所以你要負責、要娶我』，但這種觀念只存在於古早時期」。

欣西亞說道，每個人都有「第一次」，但不要被第一次這種事綁架，如果今天自己的第一次是獻給一個敗類、人渣，首先要逃得越遠越好，別因為不甘心，一直與爛人糾纏不清，「千萬不要讓一個薄薄的處女膜耽誤妳的大好青春，那一點都不值得」，而且如果每個人都跟Y女一樣，對給出第一次的對象都言聽計從，那豈不是天下大亂？

欣西亞還說，「男人不戴套，妳可以選擇不要腿開開」，認為Y女第一次意外懷孕是丁允恭太渣，第二次則是自己很傻，結果還有第三次，「我他媽的真不曉得該說什麼」，並告訴每一位女生，「如果連女人都不愛惜自己，男人只會更用力糟蹋妳」。

對此，網友們看完欣西亞的文章後，紛紛留言，「講的太好了，渣男痴女」、「大家都在罵丁，他是該罵沒錯，但女生問題也頗大啊」、「超中肯的！女人多愛自己一點的好」、「這個女生的觀念也太清朝人了吧⋯⋯」、「怎麼有女人可以聽話成這樣，真是不容易的傻......」。

(中時新聞網)