投資人寄厚望於美聯準會召開的公開市場委員會議(FOMC)，韓股上午反覆漲跌，顯現仍有不確定因素。

周三南韓KOSPI指數至午間小漲2.4點或+0.1%，為2446點。外資為淨買家，上午買超375億韓元。

早盤經歷了投資人獲利了結，然市場隨後傳來對FOMC的正面評論，韓股近午間稍揚升。預計美東周四下午將有會議結論。在最新的FOMC會議，傳出其通膨目標將轉變為中長期的政策。

市場目前的共識為FOMC可能公開寬鬆計畫更多細節，例如更強有力的遠期預測、資產買進計畫等，以提振受創市場。

中國八月工業生產增速為近八個月新高，亦鼓舞市場買氣。

南韓分析師認為，對經濟的樂觀觀點進一步推進股市。南韓周二宣布1.46億美元的計畫，將用於新冠疫苗採購，目標對六成的國民提供疫苗。

上午主要大型股互見漲跌。三星電子小漲0.16%，SK海力士漲0.24%。

現代汽車上漲1.68%。該公司上午宣布對歐洲企業賣出新研發的氫燃料電池組。

韓元上午幾乎持平，小漲0.55韓元，1178.45韓元兌一美元。

(時報資訊)