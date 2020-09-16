蘋果發表會發表新一代產品，未見新款iPhone，今天蘋果概念股走勢不一，股王—大立光(3008)受到iPhone尚未發布影響，今天盤中股價開高走低由紅翻黑，華通(2313)也同步走弱，但玉晶光(3406)、臻鼎-KY(4958)、台光電(2383)、穩懋(3105)及新日興(3376)則走高。

蘋果舉行新產品發表會，此次共推出Apple Watch Series 6和Apple Watch SE，以及iPad Air與iPad機型，並透過全新「Apple Fitness +」服務為Apple Watch打造全方位的健身體驗，但市場關注的iPhone則尚未發布。

針對蘋果新產品，TrendForce預估，2020年全球智慧手錶出貨量約7990萬支，年成長31.9%，2020年Apple Watch出貨量約2770萬支，年成長3.7%；2020年全球平板電腦出貨量約1.331億台，年成長4%，2020年蘋果iPad出貨量約4510萬台，年成長8%。

由於新款iPhone尚未亮相，引發部分市場賣壓，大立光及華通等今天盤中股價弱勢，但iPad及Watch供應商—新日興等股價則相對強勢。

儘管蘋果iPhone新機尚未現身，但新機拉貨已經啟動，且非蘋智慧型手機品牌廠新機陸續上市，大立光8月合併營收重回50億元關卡，達50.24億元，月增8.93%，但年減22.1%，累計前8月合併營收為355.1億元，年減0.79%；由於有一些客戶開始拉貨，大立光表示，9月拉貨動能會比8月好一些，但不會好太多。

(時報資訊)