輝瑞（Pfizer Inc）周二宣布，在目前進行中的最後階段臨床試驗，參與者不管是施打輝瑞的新冠狀病毒實驗疫苖或是施打安慰劑，都出現「輕至中度的副作用」。

輝瑞高層在投資人電話會議上表示，逾12,000名參與試驗者已經接種第二劑疫苖。

在這個目標為44,000名志願者參與的第三期臨床試驗中，輝瑞已經招募了逾29,000人測試該公司與德國生技藥廠BioNTech合作研發的新冠肺炎疫苖。

輝瑞表示，公司正持續審查疫苗的安全性和耐受性，獨立的疫苖數據監測委員會可能在任何時候提出暫停研究的建議，但目前為止尚未這麼做。

此前因英國一名志願者出現嚴重副作用，其同業阿斯利康（AstraZeneca）在9月6日宣布全面暫停自家疫苖的全球第三期試驗。該藥廠在獲得英國主管機關的批准後，已於周一恢復在英國與巴西的試驗，但仍暫停在美國的試驗，以等待美國聯邦食藥監督管理局的調查。

輝瑞執行長日前表示，該公司可望在10月底前就獲得疫苖試驗的關鍵數據，如果證明疫苗是安全有效的，或許今年底以前就能在美國出貨。

(時報資訊)