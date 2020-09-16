新光鋼(2031)受惠鋼市轉熱，以及離岸風電訂單陸續出貨，8月營收9.53億元，雖比7月高檔10億元減約5.7%，但年增30.6%；前8月營收約63億元，年增率約15.5%，今年業績可望將重返成長軌道。

新光鋼受惠中鋼調漲鋼價，鋼市銷售轉旺，7月營收衝上10.1億元，8月營收維持9.53億元高檔，7月加8月兩個月營收約19.63億元，已達第二季營收的約91.4%，第三季營收大幅成長可期，獲利亦可望比上季更好。

新光鋼第二季由虧轉盈，單季營收21.47億元，稅後淨利2.06億元，EPS 0.67元，終結連2季虧損，上半年淨利9575萬元，EPS 0.32元，優於去年同期的0.06元。

展望後市，新光鋼看好台商回流、離岸風電、太陽能、公共工程等需求，推動鋼構訂單看到明年上半年，加上先前趁鋼價走跌時增加進口存貨，預期隨鋼價第三季持續向上，利差擴大將有利營運。法人估，新光鋼今年EPS有望挑戰1.5元，較去年的0.39元明顯成長。

另外，近來離岸風電股獲得市場資金青睞，世紀鋼股價不斷創新高價；新光鋼持有世紀鋼股票，潛在持股利益也可望水漲船高。

(時報資訊)