敦陽科(2480)今年前8月營收年增2.4％，前7月稅前淨利年增8％，由於今年底前可認列金額仍達25億元以上，法人推估今年全年營收可望延續目前累計的表現，營收、獲利至少個位數成長。

敦陽科今年各產業客戶比重為：電子相關(含半導體)46％、電信產業16％、政府教育單位11％、金融保險10％、生技醫療3％、交通與傳統製造8％、其他6％。

今年6月底存貨金額上升到15.16億元，優於去年底14.7億元，由於存貨為公司營收認列的先行指標，可望逐月貢獻，第4季仍依照以往經驗，將是認列高峰。

該公司營運可望受惠於AI、5G及資訊安全的發展趨勢而成長，除了在人工智慧的領域外，5G在各大電信商正式啟動後，商機在未來幾年可望延續。

敦陽科前8月營收34.59億元，年增2.4％，前7月稅前淨利3.51億元，年增8％，每股盈餘3.3元。目前手上到年底認列金額可達25億元以上，加上新接訂單，法人估計營收、獲利仍可優於去年，續創2004年以來最高。

(時報資訊)