鄭姓男子腳踝有刺青圖案，警方依特徵逮人。(警方提供／林欣儀台中傳真)

一名24歲台中鄭姓男子，因吸毒遭烏日警方逮捕之後遭勒戒，因頻頻收到法院通知書，不爽「為什麼只抓我、不抓別人」，竟潑汽油燒烏日警分局報復。檢察官偵結，依公共危險罪將他起訴，更稱鄭男犯罪計畫縝密，挑戰公權力的企圖昭然若揭，不應輕縱，建請院方「不宜量刑過低」。

今年6月23日晚間9點多，烏日警分局1樓烏日派出所值班員警，突然聽到「轟」的聲響，接著看見熊熊火光竄出，立即拿起滅火器衝出門滅火。事後警方調閱監視器，發現縱火者騎乘的機車車牌被刻意遮住，但縱火者頭戴鴨舌帽、穿短衣短褲，腳踝處還有刺青圖案，特徵明顯，立刻循線追查。

警方追查該部逃逸機車，發現其一路沿烏日中山路行駛至王田，之後才洩露真實車牌，只花6小時就逮到鄭男，經比對其留在縱火現場的汽油塑膠瓶上指紋確認為同一人。

有毒品、毀損前科的鄭男坦承犯案，他表示2個月前因吸毒遭烏日警方逮捕，之後就遭勒戒，因近來屢屢接獲法院相關通知書，深感不滿，又自覺「為什麼只抓我、不抓別人」，才會懷恨縱火報復。

據鏡週刊報導，檢察官認為鄭男僅因不滿員警執法，就在派出所前潑灑汽油縱火，企圖讓值班員警、不特定公眾心生畏懼。

且他預謀已久，逃逸後立刻變裝，丟棄作案衣物，並找不知情朋友將他作案的機車騎走，其犯罪計畫十分縝密，挑戰公權力的企圖昭然若揭，不應輕縱，依公共危險罪提起公訴，並建請院方，不宜量刑過低。

(中時新聞網)