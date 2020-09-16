男女交往總是有許多甜蜜的回憶，但彼此也有一些不可觸犯的底線，一名女網友表示，男友突然傳了一隻豬的貼圖，讓她完全無法接受，感覺自己被羞辱，並要求男友將其貼圖收回道歉，還對他說道「你去找可以接受的人吧。」她本想發文討拍，卻引來5千多網友用各種「豬」洗版她。

原PO在《爆廢公社公開版》分享與男友的截圖對話，只見對方一開始傳了一個「豬」的貼圖，讓她隨即問「你罵我是豬？」男友則回覆「就只是傳一個豬的貼圖」，而這時女方再度質問為何要傳，對方則說當下不知道怎麼回，所以傳豬，但單純覺得很可愛。豈知，這回答讓原PO更怒了，便要男友跟「豬」交往，男友一頭霧水。

女網友憤努地與男友的對話貼上網，本是想討拍，但卻引來大批網友的洗版。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

兩人中間不斷爭辯著為何要傳豬的貼圖，原PO表示「你再給我傳動物貼圖，不要再挑戰我的底線」，並要他收回貼圖及道歉，男友無奈之下，不僅收回也向她道歉。此時，原PO也傳了一隻豬的貼圖給他，並問道「你做何感想？」男友認為就僅僅是一個貼圖而已，他不懂為何會衍生這麼多想法，原PO也丟下狠話「你去找可以接受的人吧！」隨即結束對話。

原PO憤怒的將其貼上網表示「有情緒可以，但請別用噁心的字眼來辱罵人，特別是一位女性，一位卑微的女性。」但貼文曝光後，卻湧入大批網友灌爆留言區，只見留言區充滿各式各樣的「豬」貼圖，網友留言詢問「「豬豬很可愛啊」、「哈囉，豬怎麼了？」、「妳有躁鬱症？」、「我認真覺得這個貼圖很可愛耶。」

(中時新聞網)