台南市學甲區農田遭非法掩埋爐碴，台南市長黃偉哲日前表態會用最嚴格手段處理完成，要求業者180天清除。資訊公開與網路民主推動者江明宗今質疑，黃偉哲宣誓要嚴懲明祥馨企業，事隔2天卻拜訪該企業負責人郭再欽，且郭再欽為民進黨中執委，黃偉哲能否確實為民眾把關令人存疑，希望台南市政府公開揭露學甲爐碴案處理進度。

針對台南學甲爐碴案，江明宗透過環保署列管汙染源資料查詢系統，查不到明祥馨企業的裁罰紀錄宇申報資料，進一步挖掘其他公開資訊，整理出學甲爐渣棄置農田案的政商關係圖，黃偉哲與郭再欽、民進黨部主委潘新傳事緊密的利益共同體。

江明宗指出，黃偉哲因直轄市長身分，為民進黨當然中常委；郭再欽在今年7月當選民進黨中執委，屬於泛新潮流系的黃偉哲系統。今年5月民進黨台南市黨部主委選舉，黃偉哲支持的潘新傳當選主委，郭再欽為黨部財務長。

此外，日前黃偉哲主持內政部長徐國勇等人參訪的永春護理之家，其所屬財團法人台南市私立樂活社會福利慈善事業基金會，由郭再欽捐助成立，基金會董事長王曉嵐據傳為潘新傳親密友人，另名董事為台南市政顧問洪智坤，郭再欽與民進黨關係密切，質疑台南市政府能否徹底清除爐碴。

江明宗強調，內政部與中央大學合作空拍，可以知道土地變異點，並將資訊發給地方政府到場查核，但地方政府沒有資源跟人力落實查核，要求相關資訊應該要公開給民眾查詢。

民眾黨立委蔡壁如表示，環保署應該建立資訊平台方便民眾查詢，讓事業廢棄物再利用的流向透明化；同時，清運計畫應對社區公開，清除後解除列管地點，應持續追蹤是否恢復。

(中時 )