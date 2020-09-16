台鐵局將建置智慧鐵道IoT（物聯網）平台，規劃預算約6800萬，預計2024年底完成。台鐵局表示，透過大數據分析，預先發現故障，進而先預排維修，避免影響營運。

因應前年普悠瑪事件後，台鐵總體檢改善事項提到安全管理體系升級需要、呼應交通部的交通科技產業政策白皮書提到要推廣智慧鐵道，台鐵局為使運、工、機及電務處間各子系統資訊應能互通傳遞，並由資訊中心統一彙集處理，以達到智慧化管理，正進行智慧鐵道IoT（Internet of Things）平台規劃作業。

台鐵資訊中心組長黃柏景說，台鐵局有非常多的相關執行系統，希望透過平台整合界接讓相關數據、資料能整合運用，對行車安全有提升效益。

IoT可結合物聯網、雲端運算、大數據分析與人工智慧等先端技術，加強旅客服務、列車控制、車輛維修與行車安全之即時監控及資訊回饋應用，以因應設備或車輛故障前，提升預先應變處理的黃金時間，並縮短故障修護時間，從定期、預防性維護保養，進階為預測性維護保養，將重要資訊即時反饋給相關人員，降低事故發生率。

黃柏景舉例，比如機電工、檢測，透過日常維修保養、資料蒐集，可即時後端分析，當預先知道可能有故障或磨損狀況發生，可做預先維修規劃，避免突發性事故、故障影響整體旅運服務；軌道或橋梁部分，也建置偏向土木結構系統，透過資料蒐集，都是IoT的感知所收容到的資訊，作為後續災害分析。

台鐵智慧鐵道IoT平台規劃及監審經費需求約6800萬元，將由電務智慧化提升計畫下支應，預計2021年起啟動委外規劃工作，以制定資料格式、介面標準及系統設計架構，建構智慧鐵道IoT平台規劃藍圖，期推動智慧鐵道發展架構。資訊中心表示，規劃時間約1年多，當規劃成果成形後，將依此來建置，建置預計3年。

(中時 )