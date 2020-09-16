美國下一代空優戰機

在各大軍事強國激烈競爭，致力搶占空優下，美國空軍已秘密設計，打造並試飛至少一款下一代戰機原型。

據《防務新聞》（Defense News）和《戰區》（The War Zone）網15日報導，美國空軍採購、技術與後勤助理部長羅波（Will Roper）已證實，美方以破紀錄的速度，打造並實際試飛了全尺寸新一代戰機的驗證機。

報導指出，這項新發展必然震驚了國防界，因為上次驗證機首飛，是在20年前國防承包商為聯合戰機進行搶單大戰時。由於美國空軍的未來戰機計畫仍在襁褓期，原本各方以為，驗證機成功首飛還得等好些年。

The US Air Force has built and flown a mysterious full-scale prototype of its future fighter jet https://t.co/Eb7kpmxNrH pic.twitter.com/EolfTaLFLp — Defense News (@defense_news) September 15, 2020

Guys and gals, I hope everyone knows these photographs are from over a year ago. Don't know why they've suddenly came back into the limelight, but here we are. https://t.co/o8Qfu0pAaa — Sovereign (@Sovereign_2831) September 15, 2020

然而，羅波在空軍協會（Air Force Association）的航太與網路大會（Air, Space and Cyber Conference）召開之前強調，美國空軍準備以前所未見的方式，放手打造下一代戰機。

由於「下世代空優」（Next Generation Air Dominance, NGAD）戰機計畫仍是機密，因此幾乎所有相關細節都仍是謎。事實上，美國空軍正致力打造能涵蓋戰機，無人機和太空或網路中其他連網平台的空戰系統。然而，羅波不願透露，美方究竟試飛了幾架下一代戰機原型，或是負責製造它們的承包商是哪家。此外，他也不願說明，驗證機試飛的時間與地點。

羅波強調，戰機的一切細節都不重要，重點在於，美國空軍才花了一年，完成各式選項的分析，便證明它能利用尖端先進製造技術，組建並測試虛擬版下一代戰機。接著打造全尺寸原型機，並透過任務系統試飛。

華府智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute, AEI）國防預算分析師伊格蘭（Mackenzie Eaglen）說，美國空軍會公開試飛全尺寸原型戰機，或許是因為預算吃緊，需要在這關鍵時刻，向國會爭取更多財務支援所致。

(中時新聞網)