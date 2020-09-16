台北市長柯文哲上任後樹立改革者形象，「嗡嗡嗡勤做工」的執政風格引發關注。有媒體報導，柯文哲任期內市府內各單位及六大公司首長共有41人離職，其中有些人是因高升或轉職，但也有人不滿柯，經常聚會吐怨氣，自然形成「離職首長俱樂部」。

近日曾任柯文哲核心幕僚的台北農產公司董事長機要祕書董德堉，傳因在北農任職期間，協助民眾黨黨務，被議員質疑「黨政不分」，但事後卻被柯猛切割，因此心寒請辭北農機要祕書職務。柯被問到此事時駁斥說，「他不會這樣講！」至於是否有與董聯繫，柯說，當市長很忙碌，不可能跟每一個人聯絡。

然而，據《自由時報》報導，雖部分首長是因高升或轉職才離開市府，仍有不少離職首長不滿柯文哲將人「利用完就丟」，於是每隔一段時間就相約聚會吐怨氣，因此自然形成「離職首長俱樂部」。

不只董德堉近日請辭北農機要祕書職務，台北畜產公司總經理姚量議8月在董事會中也請辭，自曝因魔鬼交易辭職，並宣布不接受北市府或台灣民眾黨任何工作安排。對此，柯文哲回應，做得到的事我們就做，但也不是每件都能做到，市府每早7時30分準時開會，若有意見應該進來報告，而不是喊一喊就跑掉。

至於，現任民政局長藍世聰也被爆出席「俱樂部」，對此，藍世聰今(16日)急忙撇說「好友相聚，不可能、也沒有要造反！」

(中時新聞網)