鍇霖回填魚塭 (陳椒華辦公室提供)

民進黨屏東縣長潘孟安近日勇奪雜誌民調2020縣市長施政滿意度全國第1，但時力立委陳椒華今日召開記者會爆出，國民黨屏東縣議員劉淼松的鍇霖土資場，將事業廢棄物掩埋在魚塭、堆放於河邊，疑似影響大量魚苗死亡，屏東地檢署偵查後卻不起訴，潘孟安至今仍不處理，對此要求重啟調查。

陳椒華指出，2年多前就爆出鍇霖在魚塭填埋事業廢棄物，污染鄰近魚塭案，屏東縣政府至今仍未要求負責人劉淼松清除處理，而在沒有提出其明確來源及種類下，環保單位最後竟將回填物認定為一般廢棄物。

陳椒華說，屏東地檢署認為鍇霖的廢棄物回填在魚塭前，已獲得屏東縣政府的容許，事實上，廢棄物堆置在農漁用地已違反《廢棄物清理法》第46-3條，未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物，所以檢察官的調查根本有誤。

今日與會的中華醫事科技大學護理系副教授黃煥彰表示，中央及地方主管機關於2017年前後3次到鍇霖廠區，皆查出銅溶出量超標的有害事業廢棄物，而檢方只於2018年6月6日指揮環保主管機關至現場採驗一次，結果TCLP溶出量雖然合格，但能以最後一次檢驗合格，否定前3次超標結果？

看守台灣協會秘書長謝和霖指出，廢棄物即使找不到其來源，也不應在鍇霖合法收受的廢棄物範圍內，環保單位為何能夠認定其為「未完成再利用程序」之廢棄物，而非鍇霖違法收受之廢棄物？對此質疑地檢署是在幫鍇霖開脫。

陳椒華表示，屏東地檢署有包庇吃案之嫌，不起訴處分書後面還強調「不得再議」，若非立委可憑職權調不起訴處分書，還不知道屏東地檢署將大事化小。

陳椒華說，檢調不應遇到地方惡霸議員就轉彎低頭，台灣不管藍綠，都在玩「假再利用真廢棄」，將廢棄物以產品名義填埋魚塭與農地，不法業者賺大錢的遊戲，南區督察大隊應開挖鍇霖土資場，進行採樣與分析，潘孟安要硬起來，依《廢清法》要求劉淼松限期清除。

(中時 )