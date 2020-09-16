美系外資出具最新報告，認為工業電腦大廠研華（2395）近期股價走弱幅度已過度反應，預期第三季營收可達財測低標，歐美市場需求將自第四季回溫，中長期營運仍具3利多，股價修正後具切入吸引力，維持優於大盤評等、目標價自350元調升至365元。

研華7月底股價觸及346.5元新高後一路拉回，9月9日下探281元，1個多月來修正幅度達18.9％，近日股價282～292元區間盤整。今（16）日開高後於平盤附近小幅震盪，截至午盤維持小漲態勢。三大法人近日買賣超調節互見，本周迄今小幅買超32張。

研華2020年8月自結合併營收42.95億元，月減2.48％、年減10.99％，為近5月低點。累計前8月合併營收339.89億元，年減4.71％，仍創同期次高。公司先前預期，第三季合併營收將季減3～7％至4.4～4.6億美元。

受新冠肺炎疫情及暑期季節性因素影響，致使美國及歐洲需求疲弱，加上新台幣匯率強升，使研華第三季營收動能疲弱，但歐洲8月起營收成長前景已見改善跡象，美系外資預期，研華第三季營收表現可達財測低標，以美元計價營收估季減5％。

美系外資認為，今年以來表現疲弱的美國及歐洲市場，需求可望自第四季起回溫，帶動研華第四季營收可望繳出「雙升」表現，估可季增4％、年增1％，成長動能將優於2012～2019年平均的季增2％，主因比較基期較低。

美系外資持續看好研華中長期發展前景，認為5G時代帶動數據價值提升，推動對工業電腦（IPC）需求。而受惠政策強力推動工業物聯網（IIoT），將帶動中國大陸工業自動化需求恢復成長周期，加上研華管理執行力良好，將有助提升營運槓桿。

美系外資指出，研華近期股價走勢疲弱、修正幅度遠高於大盤，應已大幅反應市場對第三季營運動能轉弱的擔憂。基於第四季營運可望回溫、中長期營運展望仍佳，股價修正後具切入吸引力，維持優於大盤評等、目標價自350元調升至365元。

(時報資訊)