大同(2371)趕在市場派於10月21日舉行臨時股東會前再出招，首先大同在昨(15)日公告旗下尚志資產原配發第2季配發現金股利10.69元，總計發出5581萬元，變更為配發現金股利229.29元，總計發出11.96億元，相差20倍以上。其次，公司投審會通過成立3家子公司專營太陽能發電和售電業務。

大同旗下華映，股東自救會昨天也發起「1人1張大同，拉下林郭文艷」的行動，號召在本月17日大同停止過戶最後交易日之前，每人買1張股票，參加10月21日的股東臨時會改選董事讓林郭下台。自救會執行長孫金清說共同作戰，才能清查林郭在董事長任內做了多少危害股東權益的行為。

截至第2季止，大同帳上約當現金有87億元，此次急於將尚志資產累積盈餘全數分派，又再引發市場討論。大同公司表示，是基於集團整體發展和財務規劃，因此將尚志資產過去累積的未分配盈餘做發放，充實大同公司營運資金。

大同市場派強調，大同在市場派召開股臨會改選董事之際做這樣的事很不尋常。呼籲主管機關金管會、證交所要徹底監督，讓大同向主管機關、投資人說明清楚。

尚志資產為大同100%擁有的子公司。昨日尚志資產召開股東臨時會，重要決議事項有：一、通過承認第2季營業報告書及財務報表案。二、通過修正第2季盈餘分派案。原配發第2季配發現金股利10.69元，總計發出5581萬元，變更為配發現金股利229.29元，總計發出11.96億元。

累計2019年尚志資產總計發出82.27億元股息，全數入庫大同，貢獻大同去年獲利。

(時報資訊)