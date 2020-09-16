蘋果（Apple）稍早前正式舉辦了線上秋季發表會，並且發表支援血氧濃度偵測的Apple Watch Series 6。但是根據食藥署回覆台灣媒體的說法，這項功能在台灣若要在台灣開通，需要申請許可證，若沒有完成申請，這項功能將必須先行關閉，是繼Apple Watch Series 4的心電圖（ECG）功能後，另一個看得到用不到的功能。

針對蘋果推出的Apple Watch Series 6所具備的血氧濃度偵測功能，食藥署長吳秀梅回應媒體時指出，許多國外3C產品、穿戴式裝至都有一些針測人體生理數據的功能，但很多功能都屬於醫療器材的範圍，也需要跟食藥署申請藥證。他指出目前蘋果並沒有來申請，因此按照規定必須先行關閉這項功能，換句話說消費者將無法使用。

基於類似的理由，蘋果Apple Watch Series 4當時就推出的心電圖功能，就受限於法規限制，至今在台都仍無法啟用。就此來看，Apple Watch Series 6的血氧濃度偵測功能，上市之際也將面臨一樣的命運。

從功能面與價格面來看，似乎搭載S5晶片，不具備血氧濃度偵測功能的Apple Watch SE，對於不少人來說會是更為合適的選擇。

根據蘋果官網資訊，全新發表的Apple Watch Series 6、Apple Watch Nike、Apple Watch Hermès 、Apple Watch SE以及Apple Watch Nike SE五種錶款，都是在台灣時間9 月17日開放訂購，23日正式上市。Apple Watch Series 6、Apple Watch Nike定價NT$12900起；Apple Watch SE以及Apple Watch Nike SE則是定價NT$8900起，這些錶款都可搭配Apple Watch工坊功能，直接選購喜愛的錶帶來購買。而Apple Watch Series 3在新錶款推出後仍舊持續銷售，價格調整至NT$5900起，不提供訂製錶帶的服務，僅能搭配黑色或是白色運動型錶帶，需要額外的錶帶要另行加購。

(科技)