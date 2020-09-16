陳昭榮(左）帶著子弟兵爆爆到宜蘭捐贈白米2萬公斤。（中華心蓮心公益協會提供）

陳昭榮(左）帶著媽媽（前左二）到宜蘭捐贈白米2萬公斤。（中華心蓮心公益協會提供）

陳昭榮(左）帶著媽媽到宜蘭捐贈白米2萬公斤。（中華心蓮心公益協會提供）

陳昭榮今天(16日)上午以中華心蓮心公益協會理事長身分前往宜蘭縣政府社會處進行白米捐贈儀式，由於這是心蓮心公益協會第6年捐贈白米給宜蘭縣內弱勢家庭，捐贈公斤數跟去年相同為2萬公斤，宜蘭縣長林姿妙特地出席代表宜蘭縣政府接受捐贈並回贈感謝狀。陳昭榮謙虛表示，因為取之於社會用之於社會，「做公益其實不在乎錢多錢少，心蓮心其實是個很小團體，但集結眾人之力就是大力量」，力邀社會大眾一起做公益。

陳昭榮2016年接任已故父親陳忠雄擔任中華心蓮心公益協會理事長後，今年是他擔任理事長以來，歷年捐贈白米公斤最高的一年，迄今全台已共捐出5萬8500公斤，5年來累積捐贈白米共205,270公斤，總數已超過205公噸，每包3公斤重的白米約6萬8千多包，以每包平放約5公分計，堆疊起來換算起來高度將近6.7座101大樓。此外，心蓮心公益協會5年來捐贈棺材數共6,512口，急難救助金也發放超過150萬元，捐贈足跡從故鄉花蓮到宜蘭、台東、桃園及新竹等。

陳昭榮表示，2000年時故鄉花蓮玉里有個奶奶帶著兩個孫子去採金針，其中一個孫子不小心跌下山意外過世，由於家貧無法下葬，透過地方人士找到陳昭榮父親陳忠雄問可否幫忙，陳昭榮當時正在拍攝《台灣阿誠》一劇，想說盡自己之力能幫就幫，於是捐了三口棺材在棺材店裡，從此一路持續到今天已經超過20年。陳昭榮說當初爸爸創立中華心蓮心公益協會時，就有明確表示除了每年的捐棺、急難救助外，剩餘的費用就是用來買米捐贈，他笑說：「我們協會不買土地、不買房，因為父親說過四方捐贈財不能留，每年就是得用光，才能不存私心專心做公益！」

陳昭榮所經營的「阿榮嚴選」直播平台最近正忙於中秋活動，而中秋節必備的當屬柚子，今年也首次開賣他的故鄉的花蓮鶴岡文旦。有趣的是，鶴岡文旦其實早在兩年前就應該開賣，原因竟在是因為陳昭榮臉書私訊太多，對方主動來求合作的私訊竟然兩年後才意外看到，他笑說：「本來想說終於有鄉親看到我的努力想跟我合作，結果沒想到點開日期才發現，這則私訊竟然躺了整整兩年」。

說到做生意，陳昭榮的叔叔在捐贈白米活動後的聚會上說，因為陳昭榮的阿公也是生意人，陳家家訓就是「生意可以靠自己本事盡力衝，但就是不能仗勢欺人」，陳叔叔說因為阿公很嚴格，所以雖然陳昭榮是長孫，從小卻沒有長孫的驕氣，如今陳昭榮在商場上打拼，叔叔也不忘提醒他切記阿公家訓。

(中時 )